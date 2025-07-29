Çorum'da kurşunlanan iş yerinde kırılan cam üzerine düşen kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren K.K'ye (59) ait oto galerisine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.