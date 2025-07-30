Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini anlatan eserler Boğazköy Müzesi'nde sergilenecek

        Anadolu'da demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini konu alan "Hapalki: Demir" sergisi, Çorum'da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 22:46 Güncelleme: 30.07.2025 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini anlatan eserler Boğazköy Müzesi'nde sergilenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu'da demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini konu alan "Hapalki: Demir" sergisi, Çorum'da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi: Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk Projesi" kapsamında Hititlerin başkenti Hattuşa'da bulunan Boğazköy Müzesi'nde açılacak serginin hazırlıkları tamamlandı.

        Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş ve müze ekibinin uzun soluklu çalışmasıyla belirlenen, geçmişi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan 83 demir eser, ziyarete sunulacak.

        İbiş, AA muhabirine, sergide demirin tarihsel gelişimi ve insanlığın gelişimine sağladığı katkıları anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

        Türkiye'nin arkeoloji açısından önemli merkezlerinden Çorum'da yapılan kazılarda elde edilen demir eserleri sergi aracılığıyla ziyaretçilerin ilgisine sunacaklarını belirten İbiş, şöyle devam etti:

        "Sergide demirin tarih sahnesinde yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüveninin gözler önüne serilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle UNESCO Dünya Miras Alanları Listesi'nde yer alan Hattuşa Antik Kenti'nde yaklaşık 119 yıldır sürdürülen arkeolojik kazılardan gün yüzüne çıkarılan benzersiz eserler kendi hikayelerini, tarihin nefesini, sanatın dilini günümüze taşıyarak ilk kez izleyicileriyle bu sergide buluşmaktadır. Ayrıca, Boğazköy ve Alacahöyük müzelerinde depolarında korunan demir ve çelikten üretilmiş etnografik eserlerden de seçkiler yapılarak sergiye dahil edilmiştir."

        İbiş, sergideki 83 eserden 81'inin ilk kez sergileneceğine işaret ederek, "Bu parçalarda demirin cevher halinden son ürüne dönüşümünü belgeleyen işlenmiş aletler, silahlar, süs eşyaları, atölye örnekleri ve demir konulu çivi yazılı tabletler yer almaktadır. Sergide sadece nesnelere değil, bilgilendirici panolara ve görsellere de yer verildi. Demirin kökeni, oluşumu, tarihçesi, eski dillerde demir ve demirci, Hititler'de ve Hattiler'de demir, demirin mitolojideki yeri, savaş gücüne etkisi, sanat ve zanaatı, tarım ve teknolojik gelişmelerdeki katkısı, sosyal ve diplomatik hayat üzerindeki etkisi anlatılmaya çalışılmıştır." diye konuştu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Cumhuriyet'in 2. yüzyılında kültür ve sanatta daha ileriye" sloganıyla sergi projesi başlatıldığını dile getiren İbiş, Anadolu'nun derinliklerinden doğan 102 eşsiz eserin geçmişi geleceğe bağladığını vurguladı.

        İbiş, 1 Ağustos'ta açılacak serginin 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebileceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        Süreç komisyonunda gözler yarında
        Süreç komisyonunda gözler yarında
        Diploma davasında yeni gelişme
        Diploma davasında yeni gelişme
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        ABD'den Hindistan'a ve Brezilya'ya verdi
        ABD'den Hindistan'a ve Brezilya'ya verdi
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!

        Benzer Haberler

        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çorum'da konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çorum'da konuştu:
        Bakan Kacır: Yatırımların Anadolu şehirlerinde yapılması adına çok ciddi ga...
        Bakan Kacır: Yatırımların Anadolu şehirlerinde yapılması adına çok ciddi ga...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çorum'da incelemelerde bulundu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çorum'da incelemelerde bulundu:
        Çorum'da arı kovanlarına zarar veren ayı fotokapanla görüntülendi
        Çorum'da arı kovanlarına zarar veren ayı fotokapanla görüntülendi
        Çorum'da yol kenarına atılan atıklardan çıkan yangında 6 dekar alan zarar g...
        Çorum'da yol kenarına atılan atıklardan çıkan yangında 6 dekar alan zarar g...