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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 22:11 Güncelleme: 30.07.2025 - 22:11
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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

        Süleyman Keçeci (69) idaresindeki 05 LN 176 plakalı buğday yüklü traktör, Bahçelievler Mahallesi Bayraklı Sitesi hobi bahçeleri mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü sağlık ekiplerince kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

        Keçeci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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