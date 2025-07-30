Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çorum'da konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Mazlumların, masumların umudu olabilmek için Türkiye'yi daha güçlü hale getirmek zorundayız. Bunun için bir yandan hava savunma sistemlerimizi geliştiriyoruz, bir yandan füzelerimizin menzillerini uzatıyoruz, hızlarını yükseltiyoruz." dedi.

Kacır, AK Parti Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, son dönemde dünyada olup bitenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda savunma sanayisi alanında atılan adımların ne kadar stratejik, ne kadar kıymetli olduğunu herkese bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin son 23 yılda yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkararak hava araçlarında, kara araçlarında, deniz platformlarında, uydu sistemlerinde, kritik ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kendi imkan ve kabiliyetleriyle karşılayan bir ülke olmayı başararak çok büyük mesafe katettiğini vurgulayan Kacır, "Türkiye, 20. yüzyılda önemli bir havacılık ülkesi değildi. Maalesef Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş gibi erken dönem sayılabilecek önemli girişimler o vakitlerde akamete uğratılmış, Türkiye'nin sanayileşme tarihi adeta yarım bırakılmış hikayeler tarihine dönüşmüştü. Fakat 2000'li yıllarda Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesiyle Türkiye, milli teknoloji hamlesi yolculuğuna çıktı ve önlerindeki engelleri kaldırılan, önleri açılan Türk müteşebbisleri, Türk mühendisleri, Türk bilim insanları Bayraktar, Akıncı, Anka, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, Kağan ve Kızıl Elma ile Türk milletinin imzasını gökyüzüne attı. Bu, aziz milletimizin kabiliyetlerinin, yeteneklerinin apaçık ispatıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin elde ettiği gelişmeleri daha ileriye taşımayı hedeflediklerine işaret eden Kacır, şöyle devam etti: "Adeta ateş çemberi bu coğrafya. Kuzeyimizde savaş var, güneyimizde çatışmalar var, İsrail'in Filistin'de, Gazze'de dünyanın gözleri önünde bir soykırım uyguladığına maalesef şahitlik ediyoruz. Bütün bunları adalet ve merhamet anlayışı içinde, insanlık değerleriyle, insanlığın hak ettiği ölçülerle yönetebilecek bir küresel sistem maalesef yok. Adalet taşıyabilen, merhameti hakim kılabilen bir dünya düzeni maalesef yok. Türk milleti olarak güçlü olmak zorundayız. Türk milletinin istiklali ve istikbali için Türk devletini güçlü kılmak zorundayız. Mazlumların, masumların umudu olabilmek için Türkiye'yi daha güçlü hale getirmek zorundayız. Bunun için bir yandan hava savunma sistemlerimizi geliştiriyoruz, bir yandan füzelerimizin menzillerini uzatıyoruz, hızlarını yükseltiyoruz. Türkiye'nin caydırıcılık seviyesini en ileri düzeylere taşımak için canla başla gayret ediyoruz. İnşallah nasıl bugüne kadar başarmışsak, bundan sonra da yeni başarılara hep birlikte imza atacağız."

Çorum'un Türkiye'nin sanayileşme yolcuğuna katkı sağladığının altını çizen Kacır, son 23 yılda Çorum'da OSB sayısını 4'e yükselttiklerini, istihdam sayısının 11 bini aştığını, KOBİ'lere 2,4 milyar liralık kaynak sağladıklarını, 812 yatırım teşvik belgesi ile 62 milyar liralık yatırımın önünü açtıklarını kaydetti. Yerel kalkınma hamlesiyle Anadolu şehirlerinin üretim kabiliyetlerini daha ileri seviyelere çıkarmayı hedeflediklerine dikkati çeken Kacır, Çorum'da gerçekleştirilecek alaşımlı döküm ürünleri, raylı sistemler, likit yumurta, yumurta tozu ve iş makineleri üretimine yönelik yatırımlara yüzde 50 yatırım katkısı, yüzde 20 finansman desteği, her bir yatırım için 240 milyon liraya kadar faiz ya da kar payı desteği sağlayacaklarını bildirdi. Bugüne dek kalkınma ajansı ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi eliyle 300'den fazla projeye 1 milyar 100 milyon lira kaynak sağladığını aktaran Kacır, şunları söyledi: "İnşallah hep birlikte yapacak çok daha fazla işimiz var. Bu yolculukta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol ve dava arkadaşları olarak siz AK Parti teşkilatlarına güveniyoruz. Şimdi Türkiye'nin önünde yeni fırsatlar var, inşallah aydınlık yarınlar var. Terörsüz Türkiye'yi inşa ederek 81 şehrimizin tümünde yeni bir kalkınma hamlesini inşallah hep birlikte hayata geçireceğiz. Bu yolculukta inşallah Çorum da Anadolu'nun kalbindeki şehir olarak en nadide şekilde yerini alacaktır."