        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da bir kadın dini nikahla birlikte yaşadığı kişinin otomobilini ateşe verdi

        Çorum'da dini nikahla birlikte yaşadığı kişinin otomobilini ateşe vererek kaçan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:29 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:29
        Çorum'da bir kadın dini nikahla birlikte yaşadığı kişinin otomobilini ateşe verdi
        Çorum'da dini nikahla birlikte yaşadığı kişinin otomobilini ateşe vererek kaçan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde'de M.A. ile dini nikahla birlikte yaşadığı N.A. adlı kadın arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından N.A, M.A'ya ait sokakta park halinde bulunan 34 DTD 379 plakalı otomobili ateşe verdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada bir genç, otomobilin önünde park halindeki traktörü çalıştırarak yangın bölgesinden uzaklaştırdı.

        Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Polis, kaçan kadının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

