        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da mercek bulutu görüntülendi

        Çorum semalarında mercek bulutu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 19:43 Güncelleme: 04.10.2025 - 19:43
        Çorum semalarında mercek bulutu oluştu.

        Gökyüzünde çok katmanlı oluşan mercek bulutu, Dodurga ilçesinde görüldü.

        İlçede birçok noktadan görülebilen mercek bulutları, bir süre sonra kayboldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor.

        Mercek bulutlarının fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek oluyor.

