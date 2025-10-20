Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da bir kişi oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürüldü

        Çorum'da bir kişi oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 00:25 Güncelleme: 20.10.2025 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da bir kişi oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da bir kişi oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü.

        Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5. Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz'ı (59) silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekiplerince yapılan incelemede, Yılmaz'ın, oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

        Olayın ardından evden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        İsrail, geri adım attı
        İsrail, geri adım attı
        "45 dakika parıltı 45 dakika panik!"
        "45 dakika parıltı 45 dakika panik!"
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        "6-7 gol atabilirdik!"
        "6-7 gol atabilirdik!"
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Fenerbahçe sahasında 2 golle kazandı!
        Fenerbahçe sahasında 2 golle kazandı!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor

        Benzer Haberler

        CHP Çorum İl Başkanlığına Dinçer Solmaz yeniden seçildi
        CHP Çorum İl Başkanlığına Dinçer Solmaz yeniden seçildi
        Çorum'da "Kim Var? Sanat Var!" etkinliği düzenlendi
        Çorum'da "Kim Var? Sanat Var!" etkinliği düzenlendi
        Çorum'da çeltikler geleneksel yöntemle kurutuluyor
        Çorum'da çeltikler geleneksel yöntemle kurutuluyor
        Çorum'da mahalle muhtarlığına silahla saldıran kişi yakalandı
        Çorum'da mahalle muhtarlığına silahla saldıran kişi yakalandı
        Laçin'de avcılık kursu düzenlendi
        Laçin'de avcılık kursu düzenlendi
        Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi
        Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi