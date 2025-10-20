Çorum'da bir kişi oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürüldü

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Yılmaz'ın, oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5. Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da bir kişi oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü.

