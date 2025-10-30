Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Milli halterci Türkan Beşikçi, Dünya Halter Şampiyonası'na hazırlanıyor

        YASEMİN ALEYNA TUFAN - Milli halterci Türkan Beşikçi, Çin'de düzenlenecek 2026 Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:43 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:43
        Ortaokulda beden eğitimi dersine giren milli halterci Sedat Artuç'un yönlendirmesiyle 10 yaşında halter sporuna yönelen Türkan Beşikçi, kısa sürede elde ettiği başarılarla Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etme hakkı kazandı.

        Geçen yıl Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 61 kiloluk kaldırışıyla altın madalyaya ulaşan milli sporcu, 2025'te İspanya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda ise gümüş madalya elde etti.

        Türkiye'de katıldığı organizasyonlarda bugüne kadar 23 altın, 6 gümüş, 1 de bronz madalya sahibi olan Türkan Beşikçi, son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen Halter Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisi 58 kiloda altın madalya kazandı.

        Kendisini haltere yönlendiren antrenörü Sedat Artuç gözetiminde çalışmalarını sürdüren Türkan Beşikçi, AA muhabirine, 5 yıldır sürdürdüğü halter kariyerinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen organizasyonda şampiyonluk elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

        Küçük yaşlardan itibaren haltere ilgisi olduğunu, çalışmalara başladıktan sonra halterin kendisi için bir tutku haline geldiğini vurgulayan Türkan, "Türkiye genelinde sayısız şampiyonluklarım ve rekorlarım var. Her biri ayrı emek, ayrı bir gurur." dedi.

        Başarılarını düzenli yaptığı antrenmanları sayesinde kazandığını dile getiren Türkan, "Haftanın 6 günü günde 3-4 saat antrenman yapıyorum. Düzenli antrenman ve mental hazırlık benim için çok önemli. Hedefim önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası'nda ülkemi temsil edip madalya kazanmak. Uzun vadede ise 2028 ve 2032 Olimpiyatlarına katılarak Türkiye'ye olimpiyat derecesi getirmek." diye konuştu.

        - "Kadınlar halterde önemli başarılar elde ediyor"

        Halterin kadınlar için de bir sembol haline geldiğine dikkati çeken Türkan, şunları kaydetti:

        "Kadınlar halterde önemli başarılar elde ediyor. Bu da insanlara daha çok ilham veriyor. Haltere yeni başlayan kızlara tavsiyem kendilerine güvensinler, asla pes etmesinler, öz güvenle çalışsınlar. Başarı mutlaka gelir. Haltere başladığımda çok heyecanlıydım, şimdi ise hayal bile edemeyeceğim noktadayım. Halter öz güvenimi artırdı, bana disiplin ve sorumluluk kazandırdı."

        - Hedef olimpiyatlar

        Antrenör Sedat Artunç ise öğrencisinin haltere yeteneğinin yanı sıra disiplini, azmi ve çalışkanlığıyla dikkat çektiğini anlattı.

        Türkan Beşikçi'yi milli sporcu yaptığını belirten Artunç, şunları söyledi:

        "Birlikte inandık, emek verdik ve çalıştık. Kendimize yeni hedefler belirledik. Bundan sonraki hedefimiz yıldızlar, gençler, büyükler ve tabii ki her sporcu ile antrenörün hayal ettiği olimpiyatlar. İnşallah olimpiyatlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandıracağız. Türkan Beşikçi inşallah ileriki yıllarda yıldızlarda, Avrupa'da ve dünyada bizleri en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandıracaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

