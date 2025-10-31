Çorum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Olayın şüphelilerinden S.Y.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, diğer şüpheli E.P'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda E.P. (22), S.Y.Ö. (16) ile Y.Ç. (15) ve M.S. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.