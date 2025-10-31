Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 06:14 Güncelleme: 31.10.2025 - 06:16
        Çorum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

        Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda E.P. (22), S.Y.Ö. (16) ile Y.Ç. (15) ve M.S. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Y.Ç. ve M.S, bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın şüphelilerinden S.Y.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, diğer şüpheli E.P'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

