Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet D. idaresindeki 18 AL 135 plakalı buğday yüklü traktör, Büyük İncesu köyü yolunda yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada traktörde bulunan Bergüzar D. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
