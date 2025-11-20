Çorum'da yakınlarının haber alamadığı kişi evde ölü bulundu
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi ekiplerce evinde ölü bulundu.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi ekiplerce evinde ölü bulundu.
Yunus Akbaş'tan (81) haber alamayan yakınları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.
İhbar üzerine Bahçelievler Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, çilingirle girdikleri evde Akbaş'ı hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen ve ilk incelemede herhangi kesi ya da darp izine rastlanmayan Akbaş'ın cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.