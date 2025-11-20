Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da yakınlarının haber alamadığı kişi evde ölü bulundu

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi ekiplerce evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 23:24 Güncelleme: 20.11.2025 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da yakınlarının haber alamadığı kişi evde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi ekiplerce evinde ölü bulundu.

        Yunus Akbaş'tan (81) haber alamayan yakınları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

        İhbar üzerine Bahçelievler Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, çilingirle girdikleri evde Akbaş'ı hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen ve ilk incelemede herhangi kesi ya da darp izine rastlanmayan Akbaş'ın cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Çorum'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Çorum'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Çorum'da şeker pancarı yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Kaza yapan...
        Çorum'da şeker pancarı yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Kaza yapan...
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Yaşlı kadını 18 yerinden bıçaklayan katil b...
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Yaşlı kadını 18 yerinden bıçaklayan katil b...
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        Çorum'da "Güvenli Adımlar Projesi" tanıtıldı
        Çorum'da "Güvenli Adımlar Projesi" tanıtıldı
        Sungurlu Belediyesinin "Hoş Geldin Bebek Projesi" sürüyor
        Sungurlu Belediyesinin "Hoş Geldin Bebek Projesi" sürüyor