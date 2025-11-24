Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da iki otomobilin büyükbaş hayvana çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin büyükbaş hayvana çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 24.11.2025 - 21:28 Güncelleme: 24.11.2025 - 21:28
        Çorum'da iki otomobilin büyükbaş hayvana çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin büyükbaş hayvana çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Hacı Ömer Ö. yönetimindeki 19 LK 919 plakalı otomobil ile Osman Kenan Y. idaresindeki 55 E 2598 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu, Çatalkaya köyü mevkisinde aniden yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Hacı Ömer Ö. ve diğer araçta bulunan Damla Alya Y. ve Ayşe Y. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle telef olan büyükbaş hayvan ise ekiplerce bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

