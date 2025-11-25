Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Oğuzlar Ortaokulu binasında yıkım çalışmaları başladı

        Çorum'da yıkılma riski taşıdığı belirlenen Oğuzlar Ortaokulu binasının yıkım çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 16:10 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:10
        Oğuzlar Ortaokulu binasında yıkım çalışmaları başladı
        Çorum'da yıkılma riski taşıdığı belirlenen Oğuzlar Ortaokulu binasının yıkım çalışmaları başladı.

        1974'te inşa edilen 24 derslikli ve 1200 öğrenci kapasiteli okul binasının yenilenmesi için Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

        "Yık–Yap Projesi" kapsamında yıkımına başlanan okul binasının yerine yeni bir bina inşa edilecek.

        Okul Müdürü Ahmet Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkım öncesi tahliye çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Yeni yapılacak okulun 3 katlı, 8 derslikten oluşacağını belirten Gümüş, "Tip okul uygulamasına ek olarak fen laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, modern kütüphaneler, mescit, kantin, öğrenciler için sosyal ve sportif alanlar yer alacak. Toplamda yaklaşık 14 dersliğe denk gelen modern bir okul binası inşa edilecek." dedi.

        Oğuzlar Ortaokulunun şimdiye dek on binlerce öğrenci mezun ettiğini dile getiren Gümüş, şunları kaydetti:

        "Okulumuz Türkiye'nin çeşitli yerlerine bürokratlar, yöneticiler yetiştirmiş bir eğitim yuvasıdır. Ben de 1987-1997 yılları arasında bu okulda okumuş birisi olarak, bu binanın son döneminin müdürü olmak bana nasip oldu. İnşallah yeni binamızda öğrencilerimiz çok daha modern, güvenli ve kaliteli bir ortamda eğitimlerine devam edecekler."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

