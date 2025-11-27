Çorum'da sisin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Yaralılardan R.K. burada ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum-İskilip kara yolu Osmancık kavşağında yoğun sis nedeniyle 19 FK 243 plakalı araç ile 06 CFK 648 plakalı araç çarpıştı. Ardından 19 ADJ 118 plakalı araç da yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

