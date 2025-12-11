Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'da 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Çorum'da 17 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 16:11 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:11
        Çorum'da 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Çorum'da 17 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, mala zarar verme, askeri ceza kanununa muhalefet, silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından toplam 17 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı yerde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

