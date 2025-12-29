GÜNCELLEME - Çorum'da çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi taburcu edildi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 6'sı çocuk 10 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Sunguroğlu Mahallesi 52. Sokak'ta, üç katlı apartmanın birinci katındaki Murat D'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalanları tahliye etti.
Dumandan etkilenen 6'sı çocuk, 1'i hamile kadın 10 kişi, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tahliye sonrası yangının çıktığı daireye giren ekipler yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Öte yandan, hastanede tedavileri tamamlanan 10 kişi taburcu edildi.
