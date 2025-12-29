Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        GÜNCELLEME - Çorum'da çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi taburcu edildi

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 6'sı çocuk 10 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 23:05 Güncelleme: 29.12.2025 - 23:05
        GÜNCELLEME - Çorum'da çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi taburcu edildi
        Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 6'sı çocuk 10 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Sunguroğlu Mahallesi 52. Sokak'ta, üç katlı apartmanın birinci katındaki Murat D'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalanları tahliye etti.

        Dumandan etkilenen 6'sı çocuk, 1'i hamile kadın 10 kişi, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tahliye sonrası yangının çıktığı daireye giren ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

        Öte yandan, hastanede tedavileri tamamlanan 10 kişi taburcu edildi.

