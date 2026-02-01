Çorum'da çay yatağı kenarındaki istinat duvarı çöktü

Çorum'un Bayat ilçesinde çay yatağı kenarındaki istinat duvarında çökme meydana geldi. İlçe merkezinden geçen Bayat Çayı kenarındaki istinat duvarının çöktüğü ihbarı üzerine Yatukçu Mahallesi Alparslan Caddesi'ne polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaklaşık 100 metre uzunluğundaki duvarın çöktüğü alanda güvenlik önlemi aldı. Çökme nedeniyle Alparslan Caddesi'nin bir bölümü araç trafiğine kapatıldı.

