Çorum FK, Efe Sarıkaya'yı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Grenoble Foot 38’den Efe Sarıkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 22 yaşındaki defans oyuncusunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna dek kiralandığı bildirildi. Açıklamada, Sarıkaya'nın Ümit Milli Takım'da da forma giydiği belirtildi.

