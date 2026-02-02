Habertürk
        Çorum'da köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi altına alındı

        Çorum'da köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi altına alındı

        Çorum'un Bayat ilçesinde köyde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 09:49 Güncelleme: 02.02.2026 - 09:49
        Çorum'da köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi altına alındı
        Çorum'un Bayat ilçesinde köyde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Aşağı Yeşilçat köyünde Muhammet Talha Saka, köy meydanında sahipli 2 köpeğin saldırısına uğradı.

        Saldırı sırasında yere düşen çocuk bir komşusu tarafından köpeklerden kurtarıldı.

        İhbar üzerine köye sağlık ekibi sevk edildi.

        Köpeklerin ısırması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Saka, komşusu tarafından otomobille hastaneye götürülürken, yolda karşılaştıkları sağlık ekibine teslim edildi.

        Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Saka'nın kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

        Saka, AA muhabirine, 3 gün önce evde sıkıldığını, dışarı çıkıp köy meydanına giderken köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

        Köpekleri ilk gördüğünde korktuğunu, daha sonra gözden kaybolan köpeklerin bir anda yeniden ortaya çıkarak kendisine saldırdığını belirten Saka, "O anda köpekler üzerime geldi, yere düştüm. Komşumuz olayı gördü, hemen müdahale ederek beni köpeklerden kurtardı." dedi.

        Köyde köpeklerin başıboş halde sıkça görüldüğünü anlatan Saka, yaşanan durumun sadece kendisiyle sınırlı olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

        "Köpekler oralarda başıboş gezdiği için köyde çocuklar dışarı çıkamaz oldu. Bu saldırı başka çocukların da başına gelebilir. Bununla ilgili önlem alınmasını istiyoruz."

        Köpeklerin ısırması sonucu birkaç yerinden yaralandığını ifade eden Saka, saldırıda ayrıca cep telefonunun da kırıldığını anlattı.

        Anne Muradiye Saka ise Muhammet'e saldıran köpeklerin köyde yaşayan M.S.'ye ait olduğunu ileri sürerek, "Oğlum çocuklarla oynamak için aşağıya inmişti. Bir anda köpekler saldırdı, yere düştü ve iki köpek birden ısırdı. Komşumuz yetişmese çocuğum paramparça olabilirdi." diye konuştu.

        Saka, köyde yaşayan vatandaşların uzun süredir bu durumdan şikayetçi olduğunu belirterek, "Bahçemize bile gidemiyoruz. Çocuklar okula inerken korkuyor. Sadece benim çocuğumun değil, başka çocukların da başına gelebilirdi." ifadelerini kullandı.

        Çocuğun yaşadığı olaydan psikolojik olarak etkilendiğini söyleyen anne, "Şu anda psikolojisi bozuldu, eğitimine devam edemeyecek durumda. Eşim çalışamıyor, çocuklara bakmak zorunda." diye konuştu.

        Saka, konuyla ilgili haklarını aramak istediklerini sözlerine ekledi.






