Çorum'da yangın çıkan bağ evi kullanılamaz hale geldi. Eskiekin Bağları mevkisinde yurt dışında yaşayan gurbetçiye ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.