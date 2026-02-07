Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 19:42 Güncelleme: 07.02.2026 - 19:42
        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Günhan Mahallesi'nde Fatih D. ile Cenk Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Fatih D., Cenk Y.'yi bıçakla elinden yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Cenk Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

