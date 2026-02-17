Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar'ı göreve getirdi.

        Giriş: 17.02.2026 - 16:35 Güncelleme: 17.02.2026 - 16:35
        Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile anlaştı
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar'ı göreve getirdi.


        Kulübün yazılı açıklamasında, Hüseyin Eroğlu'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Uğur Uçar ile 1,5 + 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Uğur Uçar ile 1,5 yıl + 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Türk futboluna önemli katkılar sunacağına inandığımız değerli hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Uçar, en son Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atko Grup Pendikspor'u çalıştırdı.


        Arca Çorum FK'de İstanbulspor yenilgisinin ardından 14 Şubat'ta teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

