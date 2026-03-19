Dodurga'da mezarlıklarda arife günü yoğunluğu yaşandı

Çorum'un Dodurga ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. İlçe merkezindeki mezarlıklarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, yağışlı havaya rağmen kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Ziyaret sırasında mezarlara çiçek bırakan vatandaşlar, yakınlarını rahmetle andı.

