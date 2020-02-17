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Vali Çiftçi'den 28. kan bağışı

İHA

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 28. kez bulunduğu kan bağışına herkesin destek olması için çağrıda bulundu.

Vali Çiftçi'den 28. kan bağışı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 28. kez bulunduğu kan bağışına herkesin destek olması için çağrıda bulundu.
Çorum Valiliği tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Valilik bahçesinde Kızılay’a ait kan bağışı aracını ziyaret eden Vali Çiftçi, kan verdi.
Çorumlulara çağrıda bulunarak sağlıklı her bireyin gönüllülük esasına dayalı, kan bağışında bulunmasını isteyen Vali Çiftçi, “Yapılamayan tek ilaç kan. Tek bir kaynağı var, oda insan. Sağlıklı olan kan verebilecek durumda olan vatandaşlarımızı Kızılay’a başvurarak kan bağışında bulunmaları önem arz ediyor” dedi.

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