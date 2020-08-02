ÇESİAD’ın bayram buluşması Çorum'da gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇESİAD’ın bayram buluşması Çorum'da gerçekleştirildi

İHA

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği'nin (ÇESİAD) geleneksel bayram buluşması etkinliği Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ÇESİAD’ın bayram buluşması Çorum'da gerçekleştirildi

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği’nin (ÇESİAD) geleneksel bayram buluşması etkinliği Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Merkezi İstanbul’da bulunan Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği’nin geleneksel bayramlaşma programının Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın daveti üzerinde Çorum'da gerçekleştiğini ifade eden ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım, İstanbul’dan ve Çorum’dan çok sayıda katılımcı ile her bayram bir araya geldiklerini, bu yılki buluşmaya ev sahipliği yaptığı için Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

'Kendini iyi yetiştirmiş gençlere ihtiyacımız var'
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'da, “Bundan sonra da bu organizasyonlara talip olduğumuzu ve önümüzdeki bayramlarda da devam ettirmeyi diliyorum. Üniversite eğitiminin önemine vurgu yapan Başkan Aşgın, “Çok farklı alanlarda kendinizi çok iyi yetiştirmelisiniz. Çünkü bizim çok iyi yetişmiş bir gençliğe ihtiyacımız var” dedi.
İçerisinde bulunduğumuz süreçte, Türkiye’nin bir tarihe tanıklık ettiğini hatırlatan Aşgın, “Belki şu anda biz bunun farkında değiliz ama bundan yıllar sonra, Ayasofya’nın açılmasının öncesi ve sonrası diye tarihte yazacak. Afrin’e girdiğimiz günlerin öncesi ve sonrası diye tarih yazacak. O tarihin yazıldığı günlere bizi şahit tutan ve Cumhurbaşkanımız ile birlikte bu mücadelenin bir neferi olmayı bize nasip eden rabbimize hamd ediyorum. Yeryüzünde hak ve adalet eksenli yeni bir dünya düzeni mutlaka kurulacak. Biz bu düzeni kuracaklara destek olsak da kurulacak, olmasak da kurulacak. Çünkü bu Allah’ın vaadidir ve bu nuru mutlaka tamamlayacaktır. Bu nur; yeryüzünde adalet ve hakkaniyet eksenli yeni bir medeniyetin ve yeni bir dünya düzenini kurulmasıdır. Madem ki sonuç bu olacak, biz istiyoruz ki bu sonuçta bir nefer olalım. İstanbul bir gün mutlaka fethedilecekse biz orada bir Ulubatlı Hasan olalım, Fatih’in ordusundaki askerlerden biri olalım. Biz büyük bir inançla burada yerimizi almalıyız. Yerimizi alırken donanımımız çok iyi olmalı. Her meslekten insan samimiyeti ile karakteri ile ve mesleği ile ve hüneri ile en iyisi olmalı. Bu kapıyı ancak böyle bir inanmışlıkla açarız ve açtığımız kapı kalıcı olur. Biz inanıyoruz ve haklıyız. Allah’tan başka hiçbir güç tanımıyoruz. Bunun en güzel örneği liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dır. Dünya’ya karşı kurduğu cümleler çoğu insanın kuracağı cümleler değildir. O da yetişmiş olduğu iklimden, aldığı karakterden ve aldığı eğitimden o cümleleri inanmışlıkla kurabiliyor ve topu gelsin diyebiliyor. Rabbim onun davasının dışında bir davayı bizim önümüze koymasın. Ayasofya açıldı, şimdi genç neslin önünde çok daha büyük hedefler var. Bulunduğumuz makamların hakkını verebilmeyi ve cenneti kazanan bir hayat yaşamayı diliyorum” şeklinde konuştu.

'Bu davaya sıkıca sarılıp ve sahip çıkalım'
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan da yaptığı konuşmada Türkiye’nin birçok ülkeden daha demokratik ve daha özgür bir ülke olduğuna dikkat çekti.
Milletvekili Ceylan “Bu özgürlükler 83 milyonun özgürlüğü ve demokrasi ile tanışması kolay olmadı. Bunların bedelleri ödendi. Bu ülkenin üzerinde 28 Nisanlar, emuhtıralar oldu. AK Parti’yi kapatma davalarını gördük. Ama hiçbirisi başarılı olamadı. Bu millet her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktı. Geçmişte Adnan Menderes’in asılmasına ve Turgut Özal’a yapılan oyunlara engel olamadılar ancak Cumhurbaşkanımıza bu millet her zaman sahip çıktı. Bu ülkede ne zaman iyi bir şey olsa, iktidar milletin dediğini yapsa hemen karşısında bir blok oluşuyor. Uzaktan kumanda ile dışarıdan yönetilen bu kişiler toplumu karıştırmak için, terörü artırmak ve ekonomiyi bozmak için her şeyi yapıyorlar. Ama hamdolsun 18 yıldır milletle beraber olan bir iktidar var. Aslında iktidar bu milletin kendisidir. Bu gerçekleri de unutmayalım ve aklımızın bir yanında her zaman olsun. Gelecek sizsiniz. Gelecekte siyasette ve ülke yönetiminde sizler olacaksınız. Ne yapıyorsanız en iyisini yapın. Ülke gündemini mutlaka takip edin. Başınızı kaldırın dünyada ve ülkede neler olduğuna bakın. Sadece sözde değil, özde de bu davaya sahip çıkın. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının anlamı bizim için çok büyük. Onu açacak hiçbir iktidar ve lider şu ana kadar çıkmadı. ‘Ayasofya’yı açmak demek, Mescidi Aksa’nın da yolunu açmak demektir’ diyen Cumhurbaşkanımız dünyaya karşı bir mesaj vermiştir. Bunu söylemek yürek ve cesaret ister. Demek ki biz güçlüyüz, ekonomimize ve milletimize güveniyoruz. Dünya beşten büyüktür sözünden bir adım daha ötesidir. Onun için bu davaya sıkıca sarılalım ve sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.
ÇESİAD üyeleri ve üniversite öğrencilerinin katıldığı kahvaltılı programa AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç, Yargıtay Üyesi Ali Doğan, Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Hasan Arslan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mesut Sezikli, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Turhan Candan, Zübeyir Tuncel ve ÇESİAD bursu ile farklı üniversitelerde eğitimlerini sürdüren Çorumlu üniversite öğrencileri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum Belediyesi'nden bayram mesaisi
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi'nden bayram mesaisi
OSDEF üyeleri Osmancık’ta toplandı
YEREL HABERLER OSDEF üyeleri Osmancık’ta toplandı
Vali Çiftçi’den şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
YEREL HABERLER Vali Çiftçi’den şehit aileleri ve gazilere bayram ...
Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı
YEREL HABERLER Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı
Başkan Ali Sülük'ten mezbahanede inceleme
YEREL HABERLER Başkan Ali Sülük'ten mezbahanede inceleme
AK Partili Ceylan'dan işyeri yanan esnafa ziyaret
YEREL HABERLER AK Partili Ceylan'dan işyeri yanan esnafa ziyaret
Sungurlu'da acemi kasaplar iş başında
YEREL HABERLER Sungurlu'da acemi kasaplar iş başında
Çorum´da acemi kasaplar hastanelere akın etti
YEREL HABERLER Çorum´da acemi kasaplar hastanelere akın etti
Sporu teşvik edecek, trafiği rahatlatacak proje hayata geçiyor ÇORBİS projesiyle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının yanı sıra bisikletin sağlıklı yaşamın bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: “Dünyanın, sevginin, kardeşliğin merkezi olan Çorum, aynı zamanda bisikletin de merkezi olacak”
YEREL HABERLER Sporu teşvik edecek, trafiği rahatlatacak proje ...
Bakan Soylu, Çorumlu Mehmetçiğin ailesiyle görüştü Kahraman Mehmetçiğin nişanlanacağını öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Gecenin en güzel haberini aldık"
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Çorumlu Mehmetçiğin ailesiyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X