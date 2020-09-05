Yaralanan orman işçilerinin tedavileri sürüyor

Çorum ile Sinop arasında çıkan orman yangınında yaralanan 3 orman işçisinin tedavileri sürüyor.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Karabük Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilal K. ve Cemal Ç. ile Kargı Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilge Kağan Ş.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Perşembe günü Çorum’un Kargı ilçesi ile Sinop’un Saraydüzü ilçesine bağlı Yalmansaray köyü arasında çıkan orman yangına müdahale eden işçilerin bulunduğu arazöz alevlerin arasında kalmıştı. Olayda yaralanan orman işçileri önce Kargı Ahmet Akpınar Devlet Hastanesine burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Çorum’a sevk edilmişti.

Çorum Orman işletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, Öz Orman İş Sendikası Genel Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya ve Amasya Şube Başkanı Ramazan Şahin, yaralı işçileri hastanede ziyaret etti.

Yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için Karabük Orman İşletme Müdürlüğümden yangın mahalline sevk edilen ekibin, rüzgarın da etkisiyle aniden dönen alevlerin arasında kalarak yaralandığını üzüntüyle öğrendiklerini dile getiren Kızılkaya, “Olayda yaralanan işletme şefi ve üyelerimize acil şifalar dileriz. Cansiperhane ormanların yanmaması için çalışan tüm emekçilerin Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

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