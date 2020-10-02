Karşıdan karşıya geçen yayaya otomobil çarptı

Azerbaycan ordusu, bu gece bazı stratejik tepeleri işgalden kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum’da karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan kadın yaralandı.

Kaza, Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi caddesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şaziye Ş. adlı kadına Mustafa T. yönetimindeki 19 KT 928 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen kadın başından yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürerken, otomobil sürücüsü Mustafa T. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.