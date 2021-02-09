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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MEM Müdürü Sarı, Sungurlu'da incelemelerde bulundu

İHA

MEM Müdürü Sarı, Sungurlu'da incelemelerde bulundu

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Sungurlu İlçe Milli Eğitim personelini ve Müdür Yardımcıları ile değerlendirme toplantısı yaptı.
İlçede görev yapan müdür yardımcıları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, korona virüs salgını sürecinde uzaktan eğitim dönemi faaliyetleri ile 15 Şubat'ta açılması kararlaştırılan köy okulları, bağımsız anaokulları ile 1 Mart tarihinde açılacak olan ilkokullar, 8 ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime hazırlık durumlarının değerlendirilmesi yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, okul müdür yardımcıları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline 20192020 eğitim öğretim yılı ve salgın döneminde gerek sosyal sorumluluk projelerinde, gerekse yardımlaşma alanlarında göstermiş oldukları üstün gayret ve çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi takdim etti.
Yakup Sarı, Sungurlu ziyaretinin devamında bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası ile Haydar Öztaş Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sungurlu'da görev yapan idareci, öğretmen ve tüm personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette Yakup Sarı’ya İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Şube Müdürleri Mustafa Kadir Şahinoğlu, Yalçın Akkaya ve Şakir Demirel eşlik etti.

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