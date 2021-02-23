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Şiddete uğrayan hemşireden uzlaşma sürecinde alkışlanacak hareket Hastanede şiddete uğrayan sağlık çalışanı, hastalara bağış karşılığında şikayetinden vazgeçti Hemşire Neşe Aygün: “Biz insanlara yeri geliyor can olmaya çalışıyoruz, onlara can olurken canımızdan oluyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsünü hak ettiğimizi düşünmüyorum”

İHA

Şiddete uğrayan hemşireden uzlaşma sürecinde alkışlanacak hareket Hastanede şiddete uğrayan sağlık çalışanı, hastalara bağış karşılığında şikayetinden vazgeçti Hemşire Neşe Aygün: “Biz insanlara yeri geliyor can olmaya çalışıyoruz, onlara can olurken canımızdan oluyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsünü hak ettiğimizi düşünmüyorum”

Çorum’da hasta yakını tarafından şiddete maruz kalan hemşire, uzlaşma sürecinde örnek bir davranışa imza attı. Hemşire Neşe Aygün, kendisine saldıran zanlıya hastaneye 200 pijama bağış yaptırarak şikayetinden vazgeçti.
5 yıldır Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi’nde sorumlu hemşire olarak görev yaptığını dile getiren Neşe Aygün (30), 2018 yılı Nisan ayında uğradığı sözel saldırı ve tehdit sonrası beyaz kod verdiğini söyledi. Beyaz kod sonrasında dava açıldığını anlatan Aygün, “Dava sonucunda hakim uzlaşma yoluna gidebileceğimiz öngörüldü. Öncelikle mesleğim ve hastanemin itibarını düşünerek uzlaşma yoluna gidebileceğimi dile getirdim. Yatan hastalarda yaşanan sıkıntıları da göz önüne alarak karşı taraftan hastaneye pijama bağışlaması talebinde bulundum. Onlar da bu talebimi kabul ettiler. Hastaneye bayan ve erkek olmak üzere 200 adet pijama bağışında bulundular. Davamız da bu şekilde takipsizlikle sonuçlandı” dedi.
Sürekli hastalarla iç içe olduklarını ve hastaların yaşadığı zor koşulların farkında olduklarını anlatan Aygün, “Servisimizde hastalarımızın durumu biraz daha ağır. Hastalar için bir şeyler yapmak istedim. Onlara destek olsun istedim. Bir şeyler yapılsın istedim. O yüzden böyle bir talepte bulundum” ifadelerini kullandı.

“Biz insanlara yeri geliyor can olmaya çalışıyoruz, onlara can olurken canımızdan oluyoruz”
“Biz insanlara yeri geliyor can olmaya çalışıyoruz, onlara can olurken canımızdan oluyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsünü hak ettiğimizi düşünmüyorum” diyen Aygün, “İnşallah bu küçük bir farkındalık olur ve insanlar artık sağlık çalışanlarına bu gözle bakmaz. Hastalar, hasta yakınları bizim kendi ailemiz. Biz onları öyle görüyoruz. Onlar da bizi çocukları gibi görsünler ve sözel, fiziksel hiçbir şekilde şiddet uygulamasınlar” şeklinde konuştu.
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şennur Şimsek ise, “Sağlık çalışanları hem ülkemizde, dünyada korona virüs salgını nedeniyle büyük bir mücadele içiresinde. Sağlık çalışanları büyük bir özveri, sabır ile görevini yerine getirmeye çalışıyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hiçbir türünü asla onaylamıyoruz. Sağlıkta şiddete sıfır tolerans diyorum. Neşe hemşiremiz de uğradığı sözel ve tehdide rağmen hastanesini düşünerek örnek bir çalışmaya imza attı. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
Şimşek, Neşe hemşireye teşekkür plaketi verdi.

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