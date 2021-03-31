Bariyerlere çarpan otomobil refüje devrildi: 1 Yaralı

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza SungurluKırıkkale karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Cemil A. Yönetimindeki 06 BTA 118 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla atarak refüje devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Cemil A. Yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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