Bayat’ta sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

Çorum’un Bayat ilçesinde sokak hayvanlarının kısırlaştırma çalışmaları devam ediyor.

Bayat Belediye Başkanlığı tarafından ilçe merkezinde bulunan sokak hayvanlarının kısırlaştırılma ve aşılanması için çalışma başlatıldı. Bu çalışma kapsamında 300 sokak hayvanının kısırlaştırılması sağlanacak.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü yapmış olduğu açıklamada, “4 gün önce başlatmış olduğumuz kısırlaştırma çalışmalarında 69 sahipsiz sokak hayvanının kısırlaştırma ve aşılamasını gerçekleştirdik. Kısırlaştırma projemiz kapsamında 300 sokak hayvanımızın kısırlaştırmasını tamamlamış olacağız. Belediyemizce sokak dostlarımızı önemsiyor, yaşam alanlarını iyileştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye olarak dostlarımızı en iyi şekilde ağırlıyor 'kısırlaştır, aşıla ve yerinde yaşat' ilkesiyle yaşam alanlarına bırakıyoruz” dedi.

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