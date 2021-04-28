Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Başpınar Mahallesi Ağcalı yol ayrımında meydana geldi. Hayati V. yönetimindeki 19 SP590 plakalı otomobil, Çağdaş Y. yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü Çağdaş Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Berivan Y. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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