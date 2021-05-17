19 Mayıs'ta Samsun'da olacak 19 bisikletçi Çorum'a ulaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'dan Samsun'a hareket eden AFAD gönüllüsü 19 bisikletçi Çorum'a ulaştı.

"Haydi Gençlik, AFAD Gönüllüsü Ol" sloganıyla gençleri AFAD gönüllüsü olmaya davet etmek amacıyla AFAD gönüllüsü 19 bisikletçi, Ankara'daki AFAD yerleşkesinden sabah hareket etti. Yaklaşık 6 saat süren yolculuğun ardından Çorum'a ulaşan bisikletçiler, öğretmenevinde mola verdi. Geceyi Çorum'da geçirecek bisikletçiler, yarın sabah saat 08.00'de Samsun'a hareket edecek. Bisikletçiler, yaklaşık 400 kilometre boyunca taşıdıkları Türk bayrağını 19 Mayıs'ta Samsun Valisi Zülkif Dağlı'ya teslim edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.