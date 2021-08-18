Çorum Belediyesi’nden Mecitözü’ne asfalt desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Belediyesi’nden Mecitözü’ne asfalt desteği

İHA

Çorum Belediyesi’nden Mecitözü’ne asfalt desteği

Çorum Belediyesi, şehir merkezinde sürdürdüğü alt ve üstyapı çalışmalarını gelen talepler doğrultunda ilçelerde de sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Dodurga’ya asfalt döken Çorum Belediyesi, bu kez Mecitözü’nde asfalt çalışması yaptı.

'Pandemiye rağmen verdiğimiz sözlerin yüzde 70’ni tamamladık'
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da seçim dönemi verdikleri sözleri pandemiye rağmen yüzde 70’ni tamamlamış bir Belediye Başkanı olarak Mecitözü halkının arasında olduğunu söyledi.
Çorum’a yönelik çalışmaları yaparken bu çalışmaları ilçelere de taşıdıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Daha önce burada bir açılışa katıldığımızda şöyle demiştim. Ben buranın eniştesiyim. Eğer Rabbim imkan verirse bir gün Çorum dışında da bu tür hizmetler yapmaya imkanımız olursa Mecitözü’nde de yaparız demiştik. Alişan Yaşar başkanımız İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı ile ile geldiklerinde asfalt taleplerini iletti. Ben de yapılması için talimat verdim. Sarıdede Mahallesinde muhtelif yerlerde 1 kilometrelik asfalt talepleri oldu. Biz de tamam dedik. Daha iki gün önce Dodurga İlçemizde de asfalt çalışması yaptık. Durmak yok azimle, aşkla, muhabbetle sadece merkezde değil bütün köy ve ilçelerimiz çalışmaya devam ediyoruz. Asfaltınız hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

'İki senedir bitmeyen yolu Çorum belediyesi tamamladı'
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ilçeye yaptığı yardımlar nedeniyle teşekkür eden AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar, "Başkan Aşgın’a giderek iki seneden beri kazılıp yapılmayan yolları olduğunu, bu yolların Çorum Belediyesi tarafından yapılmasını talep ettik. Başlayıp da iki senedir bitiremediğimiz yollar vardı. Bu yollar maalesef çok kötü durumdaydı, Mecitözü halkına yakışmıyordu. Büyük bir özveriyle ilçemizdeki asfalt çalışmalarını tamamlayan Çorum Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

'Başkanımız söz verdi, sözünü de yerine getirdi'
Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar da Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Mecitözü’nün eniştesi olduğunu hatırlatarak “Biz başkanımızdan asfalt için bir söz aldık. Başkanımız da sözünü yerine getirdi. Bunun için önce Çorum Belediye Başkanıma, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya, Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan’a ve İlçe Başkanı Alişan Yaşar’a çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

'İnsanımızın hayatına dokunan güzel bir hizmet'
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'da yapılan asfalt çalışmasının Mecitözü halkının hayatına dokunan güzel bir hizmet olduğunu belirtti. İlçe Başkanı Alişan Yaşar’ın kendilerine gelerek asfalt için destek istediğini hatırlatan Yusuf Ahlatcı, “Birlikte Belediye Başkanımızın yanına gittik ve hiç ikiletmeden bu çalışmanın yapılması talimatını verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Yolumuz hayırlı uğurlu olsun, aşure günümüz mübarek olsun.” dedi.

'Başkan Aşgın sadece Çorum’a değil 13 ilçeye imza atıyor'
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın sadece Çorum merkeze değil Çorum’un 13 ilçesine imza attığını vurgulayan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, “Bu sadece asfalt ile değil sosyal alanda, sportif alanda ayni ve nakdi tüm yardımları 13 ilçesine de yapıyor. Hiçbir ayrım yapmadan Çorum’da belediyecilik anlamında son iki senede çok güzel işlere imza attı ve bunun devamı da gelecek. Biraz önce kendisi de söyledi. Seçimlerde söz verdiği yapacak dediğimizlerin yüzde70’ni tamamladık dedi. Ben bir yöneticide şunu ararım. Yemiyecek, yedirmeyecek. Devletin hiç bir şeyini bir başkasına peşkeş çekmeyecek. Gecesini gündüzüne katıp Çorum için çalışacak. Öyle bir belediye başkanımız var. Kendisini tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Böyle bir belediye başkanıyla yol yürüdüğümüz için de açık söyleyeyim Çorum’da şanslıyız. Şaibesi olmayan hiçbir şaibede adı anılmayan, hiçbir kötü işte adı anılmayan pırıl, pırıl çalışkan işini bilen bir belediye başkanı. Bunu buradan tüm Çorum’a ilan ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Mecitözü’nde düzenlenen Sarıdede Mahallesi Asfalt döküm programına AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar ve ilçe sakinleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler
YEREL HABERLER Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler
Osmancık Akçakoca sakinlerinden kaldırım talebi
YEREL HABERLER Osmancık Akçakoca sakinlerinden kaldırım talebi
Fotoğraf mezadının geliri Ahbap Platformu'na bağışlanacak
YEREL HABERLER Fotoğraf mezadının geliri Ahbap Platformu'na ...
Türkiye'de satışa sunulan maskelerin mikrobiyal temizlik testi bu merkezde yapılıyor Türkiye'de hijyen testlerini kamu kurumları arasında Hitit Üniversitesi gerçekleştiriliyor
YEREL HABERLER Türkiye'de satışa sunulan maskelerin mikrobiyal ...
Kaymakam'dan yaz kur'an kursunda kurs öğrencilerine ödül
YEREL HABERLER Kaymakam'dan yaz kur'an kursunda kurs öğrencilerine ...
Vakalar arttı, Çorum'da Yaylabaşı köyü 14 gün karantinaya alındı
YEREL HABERLER Vakalar arttı, Çorum'da Yaylabaşı köyü 14 gün ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Mülteci sorunu meselesinde çok şey söylenebilir, bizim için esas olan bunların yeniden ülkelerine gönderilmesidir" AK Partili Özhaseki’den gündeme ilişkin açıklamalar "Suriye'de Esed diye bir zalim var, babasından beri millete zulüm ediyor, kendi şehirlerini bombalıyor, İnsanlar canlarını kurtarmaya çalışıyorlar"
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Mülteci ...
Özhaseki: Mülteci meselesini insani açıdan değerlendirmek lazım
YEREL HABERLER Özhaseki: Mülteci meselesini insani açıdan ...
Sarı kategoride bulunan Sungurlu'da aşılanma oranı 74,3'e yükseldi
YEREL HABERLER Sarı kategoride bulunan Sungurlu'da aşılanma oranı ...
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Aydoğan köyünde organik ürün hasadı başladı Buğdaydan verim alamayan köy muhtarı alternatif tarıma yöneldi
YEREL HABERLER Aydoğan köyünde organik ürün hasadı başladı Buğdaydan ...
Çorum Belediyesinden Sinop Türkeli’ye araç ve personel desteği Vali Çiftçi istedi, Başkan Aşgın 12 araç ve iş makinesi ile 15 personel gönderdi
YEREL HABERLER Çorum Belediyesinden Sinop Türkeli’ye araç ve ...
15 Temmuz şehidi Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: "Erol Olçok, eline bayrak alıp cuntacılara meydan okuyan milletin yiğit bir evladıydı"
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi Erol Olçok ve oğlu için mevlit ...
İntihar girişimini film gibi izlediler Cep telefonlarıyla canlı yayın yapan vatandaşlara trafik polisleri müdahale etti Polisin 2 saat süren çabaları sonucu şahıs çatıdan indirildi
YEREL HABERLER İntihar girişimini film gibi izlediler Cep ...
İntihar girişimini gören telefona sarıldı
YEREL HABERLER İntihar girişimini gören telefona sarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.