Sağlık Bakanlığı'ndan Çorum'a 120 doktor kadrosu açıldı 120 doktorun kura çekimi 9 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’a 113'ü pratisyen, 7 uzman olmak üzere 120 hekim kadrosunun açıldığını duyurdu.

Çorum’daki sağlık kuruluşlarında yaşanan eksikliğin giderilmesi amacıyla yaptığı girişimlerin netice verdiğini belirten Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, son olarak da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya doktor ihtiyacı konusunda talebi ilettiğini hatırlattı. Ceylan, taleplerinin bakan koca tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirildiğini vurguladı.

Çorum’da merkez ve ilçelerindeki hastane ve sağlık kuruluşlarında görev yapacak 113 pratisyen ve 7 uzman olmak üzere 120 hekim kadrosunun açıldığını ifade eden Ceylan, hekim kadrosu kurasının 9 Eylül 2021 tarihinde yapılacağını bildirdi.

Milletvekili Ceylan, kadro tahsis edilen hastane ve hekimleri de şöyle sıraladı:

"Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Acil Tıp için 1 Uzman Hekim ve 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Boğazkale İlçe Devlet Hastanesi için bir uzman Aile hekimliği, Çorum İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne 2 İç Hastalıkları Uzmanı, Alaca Devlet Hastanesi’ne 1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve 1 uzman doktor, 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne 1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ile Alaca Devlet Hastanesi 4, Bayat Devlet Hastanesi 6, Boğazkale İlçe Devlet Hastanesi 2, Dodurga İlçe Hastanesi 2, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 18, Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi 1, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi 1, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi 12, İskilip İlçe Sağlık Müdürlüğü 1, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi 7, Kargı Toplum Sağlığı Merkezi 1, Mecitözü İlçe Devlet Hastanesi 9, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 8, Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi 3, Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi 3, Osmancık Devlet Hastanesi 15, Sungurlu Devlet Hastanesi 16, Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1, Uğurludağ Şehit Sami Saygı İlçe Devlet Hastanesi 1, Çorum 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 1 pratisyen hekim.

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