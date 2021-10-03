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Kentin tarihi dokusunu görmek isteyenler Çoruminia'yı ziyaret ediyor

İHA

Kentin tarihi dokusunu görmek isteyenler Çoruminia'yı ziyaret ediyor

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak açılışı yapılan Çoruminia vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Çorum’un sahip olduğu, tarihi ve kültürel değerleri bir arada tanıtmak amacıyla yapılan, geçtiğimiz günlerde de açılışı gerçekleştirilen Çorumina, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim taahhütleri arasında yer alıyordu. 7’den 70’e her kesime hitap eden Çoruminia, vatandaşların beğenisini topluyor.
Çoruminia'yı ziyaret eden vatandaşlar, "Yapılan bu çalışma, Çorum’un tarihini ve çocuklarımıza geçmişi hatırlatmak için güzel ve anlamlı olmuş. Çocuklarımız için de ayrıca güzel olmuş. Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışma her detayı ile çok güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.
Çoruminia’da gezerken kentin tarihini hatırladığını belirten Osman Kara ise "Çorum’daki önemli yapıları göremeyenler için farklı bir çalışma olmuş. Herkes Boğazkale’ye, Alacahöyük’e gidemez, o yüzden tüm eserlerin burada sergilenmesi güzel olmuş. Annemin de görmesini, tarihi yeniden yaşaması için onu da buraya getirdim. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Çoruminia'da hafta sonu yoğunluk yaşanırken, ziyarete gelen vatandaşların bol bol fotoğraf çektikleri görüldü.

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