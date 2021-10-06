Çorum'a değer katacak 3 proje için imzalar atıldı

Hitit Üniversitesi ile Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan “Çorum İçin Bir Projem Var” programı çerçevesinde, kültürturizm ve tanıtım alanlarında hazırlanan 3 yeni proje için imzalar atıldı.

Hitit Üniversitesi ile Çorum Belediyesi iş birliğinde yürütülen “Çorum İçin Bir Projem Var" programı kapsamında yeni projelere imza atılıyor. Bu kapsamda, çevreenerji, öğretim üyeleri tarafından kültürturizm ve tanıtım alanlarında hazırlanan 3 yeni proje için imzalar atıldı. Hazırlanacak projeler için ise 51 bin 150 TL'lik destek sağlanacak. Hayata geçirilecek 3 projenin 1 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Çorum Belediyesi’nde düzenlenen imza törenine, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, proje sahibi öğretim üyeleri ve davetliler katıldı.

İmza töreninde konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Aşgın, Çorum için son derece önemli gördükleri “Çorum İçin Projem Var” programı kapsamında bu yıl Hitit Üniversitesi öğretim görevlilerinden 10 proje başvurusu alındığını söyleyerek, “Belediyemizin teknik heyeti ve üniversiteden seçici kurulun titiz çalışmalarıyla, Çorum’a, şehrimize katkı verecek 3 önemli projeyi destekleyeceğiz” dedi.

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabiha Kılıç’ın danışmanlığında, Öğretim Görevlisi İlknur Tüfekçi tarafından hazırlanan “Çorum İlinin Şehir Pazarlama Potansiyelinin Belirlenmesi” konulu doktora tezinin önemine de değinen Dr. Aşgın, “Şehrimizin marka değerinin ortaya çıkartılması için doktora düzeyinde yapılan bu çalışma bizim için çok kıymetli. Kültür, turizm ve tanıtım alanında önemsediğimiz proje oldu. Hem proje hem de doktora tezini desteklemiş oluyoruz. Bu projeye belediye olarak 30 bin liralık destek veriyoruz. Projemizin, şehrimizin tanıtımına, kültürüne ve daha da gelişmesine katkı vereceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Bir diğer projenin ise Alaca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Güngör Karakaş’ın kuraklıkla ilgili hazırladığı “Sürdürülebilir Su Tüketimi Davranışı ve Su Ayak İzi Farkındalığı: Çorum İli Örneği” projesine ise 10 bin TL'lik destek vereceklerini açıklayan Başkan Aşgın, “İçinde bulunduğumuz süreç, malum kuraklık. Dolayısıyla su ile ilgili yapılan bütün çalışmalar bizim için kıymetli. Güngör Karakaş hocamızın bu projesi, çevre ve enerji alanı içerisinde değerlendirdiğimiz çok güzel araştırma projesi. Kendisini tebrik ediyoruz. Suyun etkin ve verimli kullanılması, farkındalık oluşturulması ve israfın önlenmesine yönelik bu projenin bizim için önemli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Üçüncü projenin ise Araştırma Görevlisi Dr. Ozan Özbudak tarafından hazırlanan “Çorum Tarih Öncesi Dönem Yüzey Araştırması” konulu çalışmanın olacağını ve projeye 10 bin 150 liralık kaynak desteğinde bulunacaklarını belirten Dr. Aşgın, “Hititlere başkentlik yapmış, ilk barış anlaşmasının imzalandığı topraklara ev sahipliği yapıyoruz. Bu anlamda kültür, turizm ve tanıtım alanındaki bu proje, şehrimizin tanıtımına, kültür ve turizmine katkı verecek” ifadesini kullandı.

Proje ile ilgili konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk “Kültür, turizm ve tanıtım anlamında şehrimizin hem tarihsel geçmişi hem de bugünü anlamında, ‘neredeyiz, nereye gidiyoruz, daha iyi nasıl tanıtırız” derdiyle, uzmanlıkları bir araya getireceğiz ki projelerden biri İlknur Hocamızın danışmanlığında doktora tezi olacak. Diğeri, Ozan Hocamızın yapacağı çalışmayla, Çorum’un tarihi köklerine inilecek ve belki de ilk defa bazı hususları Çorumlu hemşehrilerimiz de duymuş, öğrenmiş olacak. Tabi güncel konulardan biri olan iklim değişikliği ve buna bağlı olarak kuraklıkla ilgili Güngör Hocamızın projesi de çok önemli. Bu tür çalışmaların artarak devam etmesini diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Projelere verilen desteğin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, “Bu destekler bize ciddi motive kaynağı oluyor. Bu kıymetli desteğin Çorum gibi üretmeyi seven, ürettikçe daha da kendini geliştiren şehrin temel alışkanlığı olması, uzmanlığımızla, çalışma arkadaşlarımızın heyecanıyla bütünleştirerek birlikte yol alıyor olmamız, bizi ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.

Konuşmaların ardından, Belediye Başkanı Dr. Aşgın ve Rektör Prof. Dr. Öztürk tarafından protokol imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.