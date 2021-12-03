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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel gereksinimli öğrenciler üniversiteli oldu

İHA

Özel gereksinimli öğrenciler üniversiteli oldu

Çorum'da, özel eğitim merkezinde eğitim alan özel gereksinimli çocuklar, bir günlüğüne üniversite öğrencisi oldu.


Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu, Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından özel gereksinimli öğrenciler için bir günlük 'temsili üniversite eğitimi programı' düzenlendi. İlk defa üniversiteli olan öğrenciler, sabah saatlerinde okula gelerek kahvaltı yaptı. Daha sonra öğrenciler, sınıflara geçerek ders işledi. Çeşitli yarışmalara katılarak oyunlar oynayan öğrenciler, son olarak ağaç dikme etkinliğine katıldı.
Etlinlilke ilgili konuşan Sungurlu kaymakamı Fatih Görmüş, “Bugün kendimi duygusal hissediyorum. Sizlerin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğunuz bu gereksinim kişisel gelişiminiz engel olacak bir durum yok. Sizlerde birer üniversiteli olursunuz. Bu güzel programı düzenledikleri için Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu, Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne teşekkür ederim" dedi.
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleşen etkinliğe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, Sungurlu Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Esat Buğdaylı, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı, öğretim görevlileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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