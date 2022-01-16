Din görevlileri bilgi ve becerilerini güncelledi

Sungurlu İlçe Müftülüğü tarafından Talim ve Tashihi Huruf Kursu’nun ikincisi düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an Kursu ve Cami hizmetlerini yürüten personelin talim, tecvit, tashihi huruf ve meharici hurufla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'anı kerim'i usulüne uygun bir şekilde okumalarını sağlamak, ilmihal bilgilerini arttırmak amacıyla "Talim ve Tashihi Huruf Kursları" düzenlendi.

Nurullah Temel, Ferruh Tekin ve Hidayet Türkel rehber öğreticiler nezaretinde, ilçedeki din görevlilerine yönelik 3 ay süreyle kurs verildi.

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