Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Kaya: Köylerimizi yaşanabilir beldeler haline getirdik

Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya bir açıklama yaptı. Göreve geldikleri 2014 yılından bu yana Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan başta olmak üzere Çorum Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, AK Parti Teşkilatları ve Meclis Üyelerinin tamamıyla uyumlu çalışarak herkesin bu başarıya katkı sunduğunu dile getiren Kaya, “Yaptığımız hizmetlerle köylerimizi yaşanabilir beldeler haline getirdik. Köylerimizin altyapı sorunlarına adete bir neşter vurduk ve büyük sorunların üstesinden gelerek altyapı sorunlarını bitirdik.” dedi.

Çorum’un 760 köyünün bulunduğunu söyleyen Başkan Kaya, köylerin içme suyu, asfalt, yol, beton parke ve kanalizasyon gibi sorunlarının tamamının çözüme kavuşturulduğunu ve bu gibi hizmetlerde yüzde 100 seviyesine kadar çıktıklarını dile getirdi.

"KÖYLERİMİZ ŞAHLANDI"

Çorum’da köylere yapılan altyapı ve üstyapı hizmetlerin cumhuriyet tarihi boyunca yapılan hizmetlerden daha fazla olduğunu söyleyen Kaya, “Köylerimizin neredeyse tüm altyapı çalışmalarını tamamladık. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte üstyapı çalışmalarında da vites yükselttik. Üstyapı çalışmalarında da bugüne kadar görülmemiş bir şekilde çalışarak köylerimizin yol, asfalt ve beton parke döşenmesi gibi işlerde bizden önce yapılan çalışmalara oranla 2 katına kadar çıkararak, bu sorunları bitirdik. Köylerimiz yapılan hizmetlerle şahlandı.

"KANALİZASYON SORUNU TARİH OLDU"

Köylerimizde kanalizasyon sorununu bitirdik. Kanalizasyon tesisi bulunmayan köyümüz kalmadı. Küçük nüfuslu köylerimizde de bireysel foseptik tesisi projesini hayata geçirerek Türkiye’de örnek bir projeye imza attık ve köylerimizin tamamının kanalizasyon sorununu ortadan kaldırdık. 2013 yılına kadar 397 köyün kanalizasyon sorunu giderilmiş iken bizim görevimiz boyunca 760 köyümüzün tamamının kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturduk." dedi.

"760 KÖYÜMÜZÜN TAMAMINA İÇME SUYU SAĞLANIYOR"

Kaya, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yeni içme suyu tesisleri inşa ederek köylerimizin tamamının içme suyu sorununu çözüme kavuşturduk. 760 köyümüzün tamamına içme suyu sağlanıyor ve köylerimizde ki evlerin çeşmesinden içme suyu akıyor. Son olarak Şendere Grup Köyleri İçme Suyu Projesinin tamamlanmasıyla birlikte 54 köyümüze ilave ve nitelikli içme suyu sağlanacak.

"GRUP KÖY YOLLARININ TAMAMI ASFALTLANDI"

Köylerimizi birbirine bağlayan grup köy yollarımızın tamamı asfaltlandı. Köy içlerinde de asfalt serilmeyen köyümüz kalmadı. 2014 yılında 2338 km. olan köy yolları asfalt durumunu 2017 yılının sonunda 3066 km’ye ulaştırdık. 2018 yılında da bunun üzerine koyarak asfalt sorununu ortadan kaldırdık. Ayrıca Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) ilk kez bizim dönemimizde kullanılarak köy yollarımızı daha konforlu ve daha güvenli hale getirdik." ifadesini kullandı.

"TARIMSAL SULAMAYA ÖNEM VERDİK"

"Göreve geldiğimiz günden bu yana tarımsal sulamaya büyük önem verdik." diyen Kaya, "Göreve geldiğimizden önce

tarımsal sulama da sulanan arazi durumunu yaptığımız projeler ve hizmetlerle önemli bir seviyeye yükselttik.

"KÖYLERİMİZİN TAMAMINDA ÇOCUK OYUN GRUBU KURULUMU YAPTIK"

Köylerimizde yaptığımız altyapı ve üstyapı hizmetlerin dışında çocuklarımızı da düşünerek 760 köyümüzün tamamında çocuk oyun grubu kurduk. Yaptığımız parklarla köylerimizde çocuklarımızın daha eğlenceli vakit geçirmelerini sağladık. Bütün köylerimize 2’şer adet oturma bankı temin ettik.

"KÖYLERİMİZİ DAHA TEMİZ HALE GETİRDİK"

Bütün köylerimize ihtiyaçları kadar çöp konteynerleri dağıtarak köylerimizin daha temiz hale getirilmesini sağladık. Çöp konteynerlerini köylerimize dağıtmakla kalmadık. Her hafta düzenli olarak çöplerin toplanmasını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

"SOSYAL PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRDİK"

Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köylerimizde sosyal ve kültürel projelerimize de ağırlık vererek sosyal barışı sosyal projelerle güçlendirdik.Köylerimizde yaptığımız ve yapacağımız halı sahalarla gençlerimizin sosyal aktivelerini geçirebilecekleri bir alan oluşturduk, oluşturmaya devam ediyoruz. Halı saha projemizi özellikle gençlerimizin köylerde daha keyifli yaşayabilmeleri ve spor ve sağlıktan uzak kalmamaları için öncelik olarak gördük. Halı saha yapımlarımıza devam ediyoruz.

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA AKÜLÜ ARAÇ DESTEĞİ SAĞLADIK, SAĞLIYORUZ"

Gerek Çorum merkezde gerekse 760 köyümüzün tamamında ihtiyaç ve talebe göre engelli vatandaşlarımızın hep yanında olduk. Engelli vatandaşlarımıza akülü ve tekerlekli araç yardımında bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz.”

"KÖYLERİMİZDE MEMNUNİYET ORANI %90’IN ÜZERİNDE"

Yaptıkları ve yapacakları hizmetleri ‘Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ düsturuyla yaptıklarını dile getiren Halil İbrahim Kaya, köylerde ki memnuniyet oranının %90’ın üzerinde olduğunu söyledi. Kaya, son olarak ilk günkü aşkla ve Çorum’un tüm paydaşlarıyla uyumla hizmete devam edeceklerini belirtti.

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