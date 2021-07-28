Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Çorum ve Kastamonu'da 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum ve Kastamonu'da 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çorum ve Kastamonu'da 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
AA

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Osmancık ilçesine bağlı İnal köyüne Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.

Köyde yaşayanların temel ihtiyaçları İlçe Jandarma Komutanlığınca karşılanacak.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde de bir köyde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Bahçecik köyünün 14 gün karantina altına alınmasına karar verildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Manavgat'ta bir mahalle küle döndü - Haberler
GÜNDEM Manavgat'ta bir mahalle küle döndü
Eski AK Parti milletvekili Rüstem Zeydan CHP'ye katıldı
GÜNDEM Eski AK Partili vekil CHP'ye katıldı
Osmaniye'de orman yangını
GÜNDEM Osmaniye'de de orman yangını
SON DAKİKA: Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk haline ilişkin yapılan itiraza red!
GÜNDEM Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni gelişme
ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi şifresi nasıl değiştirilir? ÖSYM AİS şifre alma
GÜNDEM ÖSYM aday şifresi nasıl alınır?
Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi
GÜNDEM Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
YKS 2 yıllık, 4 yılık Sözel bölümlerin taban puanları ne? YKS'de TS puanıyla öğrenci alacak bölümler
GÜNDEM 2 yıllık, 4 yılık Sözel bölümlerin taban puanları ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
2021 YKS Veterinerlik taban puanları! 2021 YKS Veterinerlik bölümü başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri...
GÜNDEM 2021 YKS Veterinerlik taban puanları!
DEPREM OLDU! Son dakika: Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem - Kandilli ve AFAD
GÜNDEM Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem!