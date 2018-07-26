Cadde'nin haberine göre; AVM'ye giriş yapmadan önce objektiflere yansıyan Coşkun Sabah, AVM'ye birlikte geldiği kadın arkadaşıyla aynı kareye girmemeye çalıştı. Arkadaşı ile yeni çekeceği klip hakkında konuşacağını belirten usta sanatçı, restorana geçip bir saate yakın toplantı yaptı. Klip hakkında detaylı bilgi vermeyen Sabah, daha sonra tek başına AVM'den ayrıldı.





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