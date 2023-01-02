Covid-19 vaka sayısı düşüyor, grip artıyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Covid-19 vaka sayısı düşüyor, grip artıyor!
ABONE OL

Covid-19 vaka sayısı düşüyor, grip artıyor

Antalya İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, Covid-19'un eski yıkıcı ve tahrip edici etkisinin ortadan kalktığını, günlük vaka sayısının 10-15'e kadar düştüğünü söyledi. Dr. Başıbüyük, son dönemde artan mevsimsel grip vakalarına karşı korunmak için de 'maske-mesafe-hijyen' kurallarının uygulanmasını ve risk grubundakilerin mutlaka aşılarını yaptırmasını istedi

Covid-19 vaka sayısı düşüyor, grip artıyor!
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
DHA

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Başıbüyük, son günlerde gündemden düşen Covid-19 ve artışa geçen grip vakalarına ilişkin konuştu. Dr. Başıbüyük, mevsimsel grip vakalarına karşı bol bol su içilmesi tavsiyesinde bulundu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok sıkıntılı günler yaşandığını hatırlatan Dr. Başıbüyük, gelinen noktada Covid-19'un eski yıkıcı ve tahrip edici etkisinin ortadan kalktığını gözlemlediklerini söyledi. Covid-19'un en yoğun günlerinde Antalya'da 8 bin vaka görüldüğünü, bugünse günlük vaka sayısının 10-15'e gerilediğini belirten Başıbüyük, "Fakat bu tamamen Covid-19'un ortadan kalktığı ve bittiği anlamına da gelmiyor" dedi.

MEVSİMSEL GRİP VAKALARI YOĞUNLAŞTI

Son dönemde mevsimsel grip vakalarının arttığını ve toplumun her kesiminin bundan etkilendiğini belirten Dr. Başıbüyük, "Bakıldığında ateş yüksekliği, burun akıntısı, hapşırık, öksürük gibi genel, benzer üst solunum yollarını etkileyen virüslerin oluşturduğu semptomlar topluluğu diyebiliriz. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ülkemizde de dünyada da baskın karakter virüs tipi, influenza olarak ifade edilebilir fakat sadece influenza tipi, virüsü bunu tek başına yapmaz. Birden fazla virüs tipi, grip semptomlarına sebebiyet verebilir. Bunun içinde neler var? Rhinovirus, adenovirus, RSV gibi çeşitlendirilebilir" diye konuştu.

Viral virüs solunum yolu enfeksiyonlarından korunmadaki genel uygulamalarla ilgili bilgi de veren Dr. Başıbüyük, "Koronavirüsün ilk ve bilinmezlik döneminde maske, mesafe ve hijyen tedbirleri, tüm virüslere karşı bizi koruyabilecek, özellikle solunum yoluyla bulaşabilecek virüslere karşı temel 3 kuraldı. Bu noktada bizim de toplumdan istirhamımız; maske, mesafe ve hijyen kurallarına mümkün mertebe dikkat etsinler" dedi.

RİSK GRUBUNDAKİLERE 'AŞI' UYARISI!

Risk grubunda olanların ise mutlaka grip aşılarını yaptırmaları gerektiği belirten Dr. Başıbüyük, "65 yaş üstü vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, şeker, akciğer gibi kronik hastalıkları olanlar. Vücudun savunma mekanizmasını bozan, baskılayan hastalıklar var. Yine beraberinde 6-12 yaş arası çocuklarda kan sulandırıcı ilaç kullanılıyorsa; bunlar da bu gruba girmekte. Bu grupta olanlar, temel olarak risk grubunda veya riskli bir iş yapanlar, mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Şu anda risk grubunda olanlar, aile hekimlerine giderek, 'Risk grubundayım' derlerse aile hekimleri reçetesi ile eczaneden aşılarını alıp, yine tekrar aile hekiminde grip aşılarını yaptırabilirler" diye konuştu.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Terapistler öneriyor! Cinsel sorunlardan kurtulmanın yolu: Bununla cinsel hayatınızı renklendirin!
SAĞLIK Terapistler öneriyor! Bununla cinsel hayatınızı ...
Grip salgınının yaşandığı Avrupa'da ilaç temininde sıkıntılar baş gösteriyor
SAĞLIK Avrupa'da ilaç temininde sıkıntılar yaşanıyor!
Yumurtanın üzerindeki sayılar kalitesini belli ediyor! yumurta üzerindeki numaraların anlamı nedir?
SAĞLIK Yumurtanın üzerinde bulunan numaraların anlamına ...
Hava kirliliğinde dikkat çeken artış! İstanbul'da bu ilçelere dikkat!
SAĞLIK İstanbul'da bu ilçelere dikkat!
Bu yıl grip akciğer tutulumu ve ciddi öksürüğe neden olup geçmek bilmiyor
SAĞLIK Zincirleme salgın! İyileşmeden yeniden hasta ediyor
Pazartesi sendromu neden olur, belirtileri nelerdir ve ne iyi gelir?
SAĞLIK Pazartesi sendromu nasıl geçer?
Prof. Dr. Şener: Çin normalleşmeyi çok hızlı yaşadı
SAĞLIK Prof. Şener: Çin normalleşmeyi çok hızlı yaşadı
ABD'nin Ohio eyaletinde son iki ayda 82 çocuğa kızamık teşhisi kondu
SAĞLIK ABD Ohio'da son iki ayda 82 çocuğa kızamık teşhisi ...
Estetikte "merdiven altı" uyarısı!
SAĞLIK Estetikte "merdiven altı" uyarısı!
Alkol tüketimi cinselliği nasıl etkiliyor?
SAĞLIK Alkol tüketimi cinselliği nasıl etkiliyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.