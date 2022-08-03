Covid-19 artık kaçamayacak!

Akciğer hastalığı şüphesi taşıyan kişilerin genellikle BT'sinin çekildiğini hatırlatan Doğanay, şöyle devam etti: "Bu BT çekimi çok kapsamlı bir çekim. Binlerce veriden oluşan bir çekim. Bunu uzman radyologlarımız görsel olarak değerlendiriyorlar. Onlar ne kadar deneyimli, başarılı olursa olsun her detayı gözleriyle bakarak yakalayamıyorlar. Biz bu aşamada yazılımlar geliştiriyoruz. Yapay zeka algoritmaları kullanıyoruz. Gözle değerlendirilmesi mümkün olmayan detayları dakikalar içinde analiz edip raporlayan yazılımlar geliştiriyoruz."

İŞ YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

Covid-19 vakalarının arttığı dönemde radyologların iş yükünün arttığını ve bu alandaki yazılımların daha da önemli hale geldiğini belirten Doğanay, şunları kaydetti: "Özellikle yazılım üzerine gelişmiş ülkeler, Güney Kore, İngiltere, yapay zeka yazılımları geliştirdiler. Biz de onların bir adım önüne geçecek algoritmaları burada geliştiriyoruz. Biz ne yapıyoruz; BT görüntülerini dakikalar içinde analiz edip piksel piksel her bir data verisini analiz edecek yazılımları geliştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarda fark ettik ki Covid, akciğerlerin sadece alt kısımlarını değil aynı zamanda üst kısımlarını da çok ciddi oranda etkiliyormuş. Fakat dünyada kullanılan diğer yazılımlar bunu gözden kaçırdılar."

Yazılımın Ege Üniversitesi imkanlarıyla geliştirildiğini ifade eden Doğanay, "Bu yazılımları biz kendi laboratuvarımızda, kendi öğrencilerimizle, kendi yazılım uzmanlarımızla birlikte geliştiriyoruz. Dolayısıyla yerli ve milli" ifadelerini kullandı.

Doğanay, amaçlarının bu teknolojiyi birkaç yıla kadar hastanelerdeki sistemlere geçirip, rutin şekilde kullanılmasını sağlamak olduğunu da sözlerine ekledi.