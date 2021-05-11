Haberürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre kamera kayıtlarında zanlının Halk Ekmek büfesindeki dolaptan montu ve bozuk paraları aldığı, ardından yangını çıkarıp kaçtığı görüldü. Mobese görüntülerinde dikkat çeken noktalardan birisi de cezaevinden kovid izni nedeniyle çıkan A.Y’ın bağcılardan taksiyle Bakırköy’e geldiği, yangından sonra tekrar taksiyle Bağcılar’a dönüşü yer aldı.
KAYITLARLA KESİNLEŞTİ
Polise verdiği ifadelerde Halk Ekmek Büfesine hırsızlık amacıyla girdiğini ve kendisinin yakmadığını belirten A.Y’ın suçu ve eşkali kamera kayıtlarıyla kesinleşti.
ŞİMDİ CEZAEVİNDE
Hız kesmeden suç işlemeye devam eden A.Y tekrardan Cezaevine gönderildi. A.Y’ın Bağcılar’da 36 adet Halk Ekmek Büfesi varken, hırsızlık için Bakırköy’e gelmesi araştırılıyor. Bilinçli kundaklattırmadan şüpheleniliyor.
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