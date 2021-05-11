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HaberlerGündemİstanbulSON DAKİKA! Cezaevinden çıkıp büfeyi gasp etti! Haberler
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Covid izni nedeniyle cezaevinden çıkan mahkumun halk ekmek büfesi gaspı kameralara yansıdı.

Cuma gecesi İstanbul Bakırköy’deki Halk Ekmek Büfesi alev alev yanmıştı. Olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan itfaiye ekipleri yangının kendiliğinden çıkmadığını belirledi. Halk Ekmek Büfesinin yanında bulunan mobese görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin eşkalini tespit etti

SON DAKİKA! Cezaevinden çıkıp büfeyi gasp etti! Haberler

Haberürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre kamera kayıtlarında zanlının Halk Ekmek büfesindeki dolaptan montu ve bozuk paraları aldığı, ardından yangını çıkarıp kaçtığı görüldü. Mobese görüntülerinde dikkat çeken noktalardan birisi de cezaevinden kovid izni nedeniyle çıkan A.Y’ın bağcılardan taksiyle Bakırköy’e geldiği, yangından sonra tekrar taksiyle Bağcılar’a dönüşü yer aldı.

KAYITLARLA KESİNLEŞTİ

Polise verdiği ifadelerde Halk Ekmek Büfesine hırsızlık amacıyla girdiğini ve kendisinin yakmadığını belirten A.Y’ın suçu ve eşkali kamera kayıtlarıyla kesinleşti.


ŞİMDİ CEZAEVİNDE

Hız kesmeden suç işlemeye devam eden A.Y tekrardan Cezaevine gönderildi. A.Y’ın Bağcılar’da 36 adet Halk Ekmek Büfesi varken, hırsızlık için Bakırköy’e gelmesi araştırılıyor. Bilinçli kundaklattırmadan şüpheleniliyor.

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