Covid: Japonya'nın Brezilya'dan gelen yolcularda tespit ettiği yeni tür koronavirüs hakkında neler biliniyor?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Covid: Japonya'nın Brezilya'dan gelen yolcularda tespit ettiği yeni tür koronavirüs hakkında neler biliniyor?

Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID),Pazar günü Brezilya'dan gelen dört kişi de koronavirüsün yeni bir varyantını tespit ettiklerini açıkladı. Bu türle ilgili şu ana kadar hangi bilgiler paylaşıldı?

Covid: Japonya'nın Brezilya'dan gelen yolcularda tespit ettiği yeni tür koronavirüs hakkında neler biliniyor?
BBC TÜRKÇE
- EPA

Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID),Pazar günü Brezilya'dan gelen dört kişide koronavirüsün yeni bir türünün tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Covid-19'un Japonya'da tespit edilen mutasyona uğramış yeni türünün, İngiltere ve Güney Afrika'da bulunan, bulaşıcılığı daha yüksek olan türle bazı özelliklerinin aynı olduğu belirtildi.

Ancak NIID yetkilileri, yeni varyantla ilgili şu aşamada elde edilen bilgilerin genetik yapısına ait olduğunu ifade ederek, bunun ne kadar bulaşıcı olduğu ya da aşıların bu türe karşı etkili olup olmadığı gibi soruların yanıtını vermek için henüz erken olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Japonya'da koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünün tespit edildiği bilgisinin kendilerine haftasonunda iletildiğini aktardı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, halihazırda kapasitesinin sınırlarına yaklaşan sağlık sistemlerini daha da zorlaması halinde bu yeni türlerin "çok ciddi sorunlar" yaratacağını belirtti.

Ghebreyesus, "Virüs ne kadar çok yayılırsa, değişme olasılığı da o kadar artar" dedi.

Geçtiğimiz ay içerisinde İngiltere ve Güney Afrika da koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünü tespit ettiklerini açıklamıştı. İngiltere, bu eni türün yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olabileceği uyarısı yapıyor.

Koronavirüsün daha bulaşıcı nitelikte yeni türleriyle ilgili açıklamalar, son dönemde bazı ülkelerde kitlesel aşılama programlarına başlanmasının yarattığı iyimserliği azaltan gelişmeler olarak gösteriliyor.

- Reuters

Japonya'daki yeni türle ilgili neler biliniyor?

NIID, 6 Ocak'ta Brezilya'nın Amazonas eyaletinden 2 Ocak'ta gelen dört yolcuda Covid-19'un mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Japonya'ya ilk vardığında asemptomatik olan 40'lı yaşlarındaki bir erkek hasta, daha sonra solunum zorluğu yaşaması üzerine hastaneye kaldırıldı.

30'lu yaşlarındaki bir kadın hasta da boğaz ve baş ağrısı yaşadığını aktarırken, yaşı 10 ile 19 arasındaki bir erkekte de ateş tespit edildi. Yaşı 10'dan büyük olan bir başka hastada ise semptoma rastlanılmadı.

NIID, Japonya'da tespit edilen varyantın B.1.1.248 türüne ait olduğu ve virüsün hücreye tutunmasını sağlayan dikensi "spike" proteininde 12 mutasyona rastlanıldığını açıkladı.

Reuters ajansının Pazar günü Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, aşıların bu yeni türe karşı etkinliğinin henüz bilinmediğini belirtildi.

Japonya'daki son durum ne?

Japonya, geçen hafta içerisinde Tokyo'da yeni vaka sayısının rekor düzeye ulaşmasının ardından olağanüstü hal ilan etti.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, yeni kısıtlamalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Durum, ülke genelinde oldukça sıkıntılı bir hal alıyor ve bir kriz durumu yaşadığımızı hissediyoruz" dedi.

Suga, "giderek daha çok sıkıntıya yol açan" üçüncü salgınla mücadele etmek için yeni önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Japonya'da şu ana kadar toplam 290 bin vaka tespit edilirken, can kaybı da 3 bin 800'ün üzerinde.

- BBC

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'nin başkenti Washington DC'de 24 Ocak'a kadar "acil durum" ilan edildi
BBCABD'nin başkenti Washington DC'de 24 Ocak'a kadar ...
ABD Küba'yı tekrar "terörü destekleyen ülkeler" listesine aldı
BBCABD Küba'yı tekrar "terörü destekleyen ülkeler" ...
Dağlık Karabağ'daki ateşkes sonrası Aliyev ve Paşinyan ilk kez bir araya geliyor
BBCDağlık Karabağ'daki ateşkes sonrası Aliyev ve ...
Donald Trump'ı bu hafta neler bekliyor?
BBCDonald Trump'ı bu hafta neler bekliyor?
KAOS: ABD Kongresi'nde yaşananları anlattı: Demokrasinin kutsal evi ateş altındaydı! - ABD son durum!
BBCABD Kongresi'ndeki kaosu görgü tanığı anlattı!
EN ACI TEDAVİ! Son dakika: Annesinin ölümünü izleyerek tedavi oldu
BBCCovid ile mücadele eden kadın, yanındaki yatakta ...
Son dakika! Eski bakanlar harekete geçti: Trump'a uymayın
BBCABD ordusuna Trump çağrısı!
ABD’de Georgia senatörlük seçimleri Biden için neden kritik önemde, seçimden ne bekleniyor?
BBCABD’de Georgia senatörlük seçimleri Biden için neden ...
İngiltere basınında '3. sokağa çıkma kısıtlaması' dönemi: 'En başa geri döndük'
BBCİngiltere basınında '3. sokağa çıkma kısıtlaması' ...
Güney Kore'de ilk kez ölüm oranı doğumları geçti
BBCGüney Kore'de ilk kez ölüm oranı doğumları geçti