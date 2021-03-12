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ABD'de Covid-19 tedavisinde antibiyotik kullanımının gereksiz olduğu ileri sürüldü

ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, antibiyotiğin yeni tip koronavirüs tedavisinde iyileştirici rolü bulunmadığı, kullanılmasının gereksiz olduğu iddia edildi

Covid tedavisinde kullanılıyordu! O ilaçlar gereksiz mi? - Haberler
Covid tedavisinde kullanılıyordu! O ilaçlar gereksiz mi?
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AA

Covid-19 tedavisinde kullanılan antibiyotik kullanımı gereksiz mi? ABD'deki kar amacı gütmeyen The Pew Charitable Trusts organizasyonu tarafından yapılan bir araştırma, ABD'de hastaneye kaldırılan Covid-19 hastalarının yüzde 52’sinin antibiyotik kullandığını ortaya koydu.

Araştırmada, antibiyotik alan hastaların yüzde 60'ının hastanede 4 gün veya daha fazla yattıkları kaydedilirken, antibiyotik kullanmayan hastalarda ise bu oranın yüzde 20 olduğu aktarıldı.

"ANTİBİYOTİK YAZILAN ÇOK AZ HASTADA BAKTERİYEL ENFEKSİYON OLDU"

Araştırmanın sonuçlarıyla ilgili organizasyondan yapılan açıklamada, bu durumun çok endişe verici olduğunun altı çizildi.

Ne kadar çok antibiyotik kullanılırsa dirençli bakterilerin evrimleşerek antibiyotiğe daha uyumlu hale geleceği vurgulanan açıklamada, bunun sonucunda bakterilerin mevcut ilaçlarla tedavisi çok zor veya imkansız olan "süper bakterilere" dönüşecekleri belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Antibiyotiklerin Covid-19’u iyileştirmede rolü olmasa da ikincil bakteriyel enfeksiyonlardan endişe duyan doktorlar, Covid-19 hastalarına antibiyotik yazabiliyor. Fakat antibiyotik yazılan çok az hastada bakteriyel enfeksiyon olduğu görüldü. Bu da hastaların çoğunun gereksiz yere antibiyotik kullandığına işaret ediyor."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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