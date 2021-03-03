ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, Covid-19 aşılarıyla ilgili sürekli olarak yanlış bilgi yaydığı belirlenen hesapları beş ihlalin ardından kalıcı olarak engelleyeceği bir sistemi hayata geçiriyor.

Twitter'ın planına göre, yanlış bilgi yayan kullanıcı hesapları ilk olarak uyarılacak. Eğer söz konusu kullanıcı beş defa aynı kuralı ihlal ederse hesabı kalıcı olarak askıya alınacak.

Buna göre, ilk ihlalde kullanıcının gönderisi "zararlı" olarak etiketlenecek. İkinci ihlalde yanlış bilgi içeren söz konusu tweet silinecek. İkinci ve üçüncü ihlallerde kullanıcının hesabı 12 saat askıya alınacak. Dördüncü ihlalde hesap bir hafta askıya alınırken, beşinci ve son ihlalde ise kullanıcının hesabı tamamen engellenecek.

Sosyal ağ tarafından duyurulan plana göre, aşıyla ilgili yanlış bilgileri yayan hesaplara artık uyarı notu da konacak.

Yaklaşık bir yıl önce koronavirüs salgınının başlamasının ardından komplo teorisi yayan hesaplar ve yanlış bilgi üreten kullanıcılar sosyal ağlarda çok sayıda takipçiye ulaştı. Öyle ki, kimileri Covid-19 salgınının bir "yanlış bilgi salgını" ile paralel ilerlediğini belirtiyor.

BBC Panorama programında işlendiği gibi aşı karşıtı komplo teorileri yayan hesaplar dahil olmak üzere yanlış bilgi yayan kullanıcılar, İngiltere ve dünyada çok sayıda kişinin yaşamını ve sağlığını tehdit ediyor.

Sosyal ağlar üzerinde iddialarını yaygınlaştıran komplo teorisyenlerinin paylaşımları, özellikle savunmasız nüfusun aşılara ilişkin endişeye kapılmasına neden olabiliyor.

Twitter şimdiye kadar zararlı yanıltıcı içeriklerle mücadele edeceğini defalarca söylese de aşılarla ilgili söylenti yayan hesaplar sosyal ağ üzerinde varlığını sürdürmeyi başardı.

İngiltere genelinde yanlış bilgi yayan birçok hesap askıya alındı. Ancak dezenformasyon ikliminin merkezi sayılan ABD'deki birçok hesap paylaşımlarına devam ediyor.

Twitter, salgının dünyaya yayıldığı 2020 Nisan ayında, yanlış tıbbi bilgilerle mücadele rehberini güncellemiş, uluslararası kamu sağlığına aykırı paylaşımlara karşı harekete geçeceğini duyurmuştu.

Bir diğer sosyal medya plaftormu Facebook da insanlara fiziksel zarar verebileceğini düşündüğü paylaşımları ve yanlış bilgilendirmeleri, kimden gelirse gelsin silmeye başladı.