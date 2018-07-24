CRB - Criciuma düellosu

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. CRB, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Criciuma takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:30. 18 puanlı CRB 13. sırada bulunuyor, Criciuma 16 puana sahip ve 17. sırada. CRB son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Criciuma, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 531 kodlu maçta; İddaa oynayanlar CRB kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Criciuma sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

CRB son hafta oynanan America Mineiro maçında 1-0 yenildi.

Criciuma, Brasil De Pelotas karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan CRB, 8 gol attı ve 8 gol yedi.

Criciuma, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Criciuma 7 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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