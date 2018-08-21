CRB - Fortaleza maçı istatistikleri

Brezilya Serie B maçında CRB ile Fortaleza, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:30. 22 puanlı CRB 18. sırada bulunuyor, Fortaleza 43 puana sahip ve 1. sırada. CRB, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Fortaleza, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 495 kodlu maçta; İddaa oynayanlar CRB kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.70, Fortaleza sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

CRB önceki hafta Cuiaba mücadelesinde 3-0 kazandı.

Fortaleza ise ASA karşılaşmasında 3-2 kazandı.

CRB, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 10 gol yedi.

Fortaleza, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fortaleza 14 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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